Successo per la raccolta di firme sul salario minimo promossa dal Pd di Santa Marinella • Terzo Binario News

Con il banchetto al mercato di Via Pirgus, il primo dei quattro in programma, il nostro circolo PD di Santa Marinella – Santa Severa, registra con soddisfazione la risposta positiva da parte dei cittadini di Santa Marinella e Santa Severa che si sono fermati al banchetto con interesse e partecipazione, firmando la petizione per il “salario minimo”, compiendo un atto di civiltà che è già realtà nella maggior parte dei Paesi Europei.

Dopo il boom delle firme on line, anche il metodo tradizionale ha suscitato interesse in città: sono state raccolte oltre 140 firme in poche ore.

Crediamo che quando il Partito Democratico chiama e propone temi importanti come il lavoro, tema particolarmente sentito, soprattutto in questi ultimi anni post pandemia, le persone rispondono. Per questo crediamo di dover continuare su questa linea, anche con altre tematiche che affronteremo in autunno, perché ci sia attenzione per i diritti delle fasce più deboli.

La finalità della nostra attività con i banchetti per strada, oltre a quella di raccogliere più firme possibili, è incontrare le persone, parlare con loro, ringraziare per l’incoraggiamento ed accettare le critiche, rispondere alle loro richieste, informarli su quello che accade realmente in città, essere disponibili semplicemente all’ascolto.

Vogliamo essere vicini alle persone, senza alcuna distinzione, soprattutto ai giovani che spesso smarriti e disillusi ci giudicano male. Siamo il partito delle persone e continueremo a stare tra la gente. Ringraziamo il Sindaco Pietro Tidei e la Consigliera Paola Fratarcangeli per averci fatto visita.

Invitiamo quindi chi non lo avesse ancora fatto a venirci a trovare Sabato 2 settembre dalle 9 alle 13 in Via Aurelia nei pressi del bar “oronero”. Tutte le date dei banchetti per la raccolta firme saranno allestiti nelle giornate di Giovedì 31 agosto, dalle 9 alle 13, in Via Pirgus “area mercato”, Sabato 2 settembre, dalle 9 alle 13, in Via Aurelia nei pressi del bar “oronero”.

Sabato 9 settembre Piazza Trieste dalle 17 alle 20, Domenica 10 settembre dalle 10 alle 13 Piazza Trieste.