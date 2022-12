Successo della prima open night all'Alberghiero di Ladispoli • Terzo Binario News

Successo per l’open night dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che sabato 17 dicembre ha aperto le sue porte al pubblico, per accogliere gli studenti delle Scuole Medie e le loro famiglie. A dare il benvenuto sono stati i membri della Commissione Orientamento e i Docenti di Ricevimento e Accoglienza Turistica, Sala ed Enogastronomia Prof.ssa Giovanna Albanese, Prof. Renato D’Aloia, Prof.ssa Donatella Di Matteo, Prof. Salvatore Esposito, Prof. Paolo Ferranti, Prof. Bruno Mazzeo, Prof.ssa Carmen Piccolo, con le Funzioni Strumentali Prof. Carlo Narducci e Prof.ssa Rosa Torino. Indispensabile e prezioso, come sempre, il supporto degli Assistenti tecnici Mauro Ceccobelli, Tiziana Feliciano, Pietro Piccarisi, Bruna Campese e Teresa Lepore.

Situato in un’area a fortissima vocazione turistica e ricettiva a pochi chilometri dalla capitale, l’Alberghiero di Ladispoli è divenuto da anni un imprescindibile punto di riferimento nel territorio, per la professionalità dei suoi Docenti e l’alta qualità della sua offerta formativa.

Ad accogliere le famiglie sabato 17 dicembre c’era un ricchissimo buffet caratterizzato da un suggestivo allestimento natalizio preparato dagli studenti dell’Alberghiero che hanno spiegato tutti i dettagli e i segreti della mise en place, coordinati dalla loro Docente Donatella Di Matteo. Pizza alla pala e risotti stagionali sono stati offerti agli ospiti dagli allievi di Enogastronomia guidati dal Prof. Salvatore Esposito, mentre si svolgevano esercitazioni e dimostrazioni in Sala con preparazione di cocktail e pesche flambate al brandy sotto la supervisione del Prof. Bruno Mazzeo. Nel corso della serata è stato possibile visitare aule, laboratori e tutte le strutture scolastiche.

E a gennaio si replica, stavolta con un più tradizionale open day che si svolgerà sabato 14 dalle 9 alle 12:30.

Si ricorda che il termine per le iscrizioni relative all’a.s. 2023/2024 è stato fissato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al 30 gennaio 2023. Le domande potranno essere presentate on-line dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20 del 30 gennaio.

Le famiglie potranno registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. Per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). L’abilitazione al servizio è disponibile dal 19 dicembre. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento, cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024.

A questo link tutte le informazioni utili per le iscrizioni: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022.