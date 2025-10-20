Successo a Civitavecchia per “Sport e Prevenzione”: il Padel Village si tinge di rosa con "In The Clauds" • Terzo Binario News

Un pomeriggio all’insegna dello sport, della solidarietà e della prevenzione ha animato il Padel Village, che ieri si è colorato di rosa grazie all’evento “Sport e Prevenzione”, organizzato dall’associazione In The Clauds in collaborazione con il Padel Village. Un’iniziativa che ha richiamato oltre 100 partecipanti, unite dal desiderio di ricordare Claudia Sacco e sostenere la lotta contro il tumore al seno.

L’evento ha proposto un ricco programma: oltre al torneo di padel, grande successo hanno riscosso la lezione di Pilates a cura di Balance Pilates Studio, la sessione di Yoga guidata da Sergio Starace di pranayourta, le attività per bambini organizzate da Nati per leggere, e soprattutto il “Salotto della prevenzione”, momento centrale dell’iniziativa dove Marco Baleno ha intervistato diversi esperti sul tema della prevenzione oncologica.

Grande partecipazione anche per i due tornei di padel organizzati durante l’evento: il Torneo Gold è stato vinto da Taila Magazzeni e Maria Paola Orefice, mentre il Torneo Silver ha visto trionfare la coppia composta da Gabriella Vercesi ed Emanuela Nocerino.

L’iniziativa aveva come obiettivo la raccolta fondi per finanziare visite senologiche gratuite destinate a giovani donne al di fuori dei percorsi di screening del Sistema Sanitario della Regione Lazio. In questa occasione, l’associazione In The Clauds ha anche donato al Dott. Pietro Zaccagnino e al Dott. Massimo Caimi delle cuffie chirurgiche personalizzate da distribuire al personale sanitario dell’Ospedale di Civitavecchia, contribuendo a diffondere il messaggio della prevenzione anche nei reparti.

“Un pomeriggio in rosa, con tante ragazze, con l’obiettivo di fare sport e stare insieme, ricordando la nostra amica Claudia Sacco, siamo veramente contenti della bellissima risposta della popolazione” ha commentato Marco Cucinotta dell’associazione In The Clauds. “Ringraziamo Gino Tidei del Padel Village, Maviva Store, l’enoteca Baiocco e La Pizzeria Le Terme per i premi offerti, oltre a tutte le autorità presenti, tra cui Marietta Tidei, Patrizio Pacifico (delegato allo sport), il dott. Zaccagnino e i tanti esperti intervenuti nel nostro Salotto della Prevenzione.”

A ribadire l’impegno concreto dell’associazione è intervenuto anche Simone Calcagno, che ha annunciato: “Con il ricavato della giornata finanzieremo visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno. Tra ottobre e dicembre, in collaborazione con il dott. Caimi, realizzeremo diverse giornate dedicate al nostro programma di screening. Per noi è importantissimo diffondere anche solo il messaggio di fare prevenzione e penso che ci stiamo riuscendo”.

Infine, Gino Tidei, proprietario del Padel Village, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “È stata una giornata speciale. Non solo abbiamo ospitato un torneo partecipatissimo, ma abbiamo anche dato il nostro contributo per una causa importante. L’atmosfera era unica: tante belle persone, unite da uno spirito solidale. Quando abbiamo immaginato questo posto, lo sognavamo proprio così: non solo sport e divertimento, ma anche inclusione e attenzione al sociale”.