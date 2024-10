"Su Coccoi", con la Pro Loco il pane artistico sardo protagonista al Museo di Civitavecchia • Terzo Binario News

Ecco un interessante invito di Pro Loco e Museo cittadini.

“Venerdì 11 ottobre al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia vi aspettiamo per un’iniziativa speciale, organizzata dalla Pro Loco di Civitavecchia APS. Protagonista sarà il “Pane Coccoi”, il famoso pane artistico sardo realizzato dalla più grande esperta in questo campo, Patrizia Daga, che torna a Civitavecchia per l’occasione.

“Su Coccoi” è il pane cerimoniale sardo, simbolo di identità culturale e spirituale dell’Isola, che rappresenta una tradizione millenaria tramandata da madre in figlia, per il particolare ruolo di custodi riservato alle donne della famiglia.

Patrizia Daga condividerà con generosità i segreti di questa panificazione artistica che trasforma l’umile grano in gioielli di profonda bellezza e significato.

Un’arte antica che per l’occasione incontra l’arte dell’antica oreficeria etrusca dei gioielli in esposizione al Museo. Una oreficeria ricercata, incentrata su una lavorazione dell’oro particolare ed elaborata, le cui tecniche create più di 2.700 anni fa, sono tuttora utilizzate e fonti di ispirazione per le creazioni attuali.

Seguirà una degustazione a cura della Lady Chef Patrizia Manunza di Dolce&Salato. Vi aspettiamo alle 19“.

PER INFORMAZIONI Museo Archeologico di Civitavecchia Largo C. Benso Conte di Cavour, 1 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766-23604

drm-laz.mucivitavecchia@cultura.gov.it