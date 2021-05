Street Food a Monteverde dal 3 al 6 giugno - Terzo Binario News

Finalmente si riparte. Con attenzione e rispettando le norme anti Covid imposte dalla pandemia ma si riparte. E’ con estremo piacere, dunque, che TTSfood annuncia l’apertura del tour 2021. “A noi spetta l’onore di aprire a Roma gli eventi dedicati al cibo di strada, ha annunciato il patron e ideatore del format Luigi D’Amico, il coprifuoco è stato spostato alle ore 23, le maglie si allargano, i vaccini aumentano e si intravede maggiore libertà di movimento. Così ripartiamo pieni di voglia di rivederci e il piacere di poter trascorrere momenti di serenità e divertimento. Ripartiamo da Monteverde”. Dal 3 al 6 giugno, Monteverde si trasformerà nella capitale dello Street Food. Per la seconda volta, il format TTS Food arriva in uno dei quartieri più belli e storici di Roma. Alle spalle del Gianicolo, all’interno del Parco situato a Largo Alessandrina Ravizza, circondati da verde con una graziosa fontana centrale risalente al XVIII secolo, 22 strepitosi Street Chef a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet, dispensando consigli e ricette sull’arte culinaria. Non solo street food, durante questi 4 giorni, la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti suggestivi spettacoli e affascinanti performance.

Dopo settimane e settimane trascorse senza il cosiddetto divertimento a cielo aperto adesso finalmente potremmo ripartire. Lo faremo muniti di mascherine gel igienizzante a portata di mano. Tavoli distanziati e personale a completa disposizione. Ma si riparte. Riprenderemo da dove c’eravamo lasciati: dai nostri viaggi sensoriali nel mondo del cibo da strada. Atmosfere tradizionali e sapori internazionali in un mix di sano divertimento. Protagonista il cibo espresso.

Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da diverse regioni Italiane, ma anche cucine estere: Hamburger di chianina goumet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora e di manzo; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata. Dal Lazio il mitico tonnarello cacio e pepe mantecato nella forma di pecorino romano; Una montagna di supplì classici, alla gricia, alla matriciana e tanti altri gusti; Non potrà mancare sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; Dalla Basilicata il caciocavallo impiccato con peperone crusco. Strizzando l’occhio alle cucine estere troverete dalla Spagna la vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone e sangria artigianale. Dall’Irlanda ottima Angus alla brace con salsa guinness. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Dagli USA una montagna di fritti e patate chips fresche e fritte al momento con tantissime salse da abbinare. Dal Vietnam il vero street food vietnamita con padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, gỏicuốn, tômchiên. Un’ esclusiva TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza. La novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, e gustosi cocktail estivi. Per gli amanti del dolce, gelato artigianale, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna. Pasta di mandorla messinese e tante altre dolci sorprese. Dolce e salato da tutta Italia. Saranno 4 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

L’appuntamento è fissato per giovedì 3 giugno, potrete scegliere tra pranzo e cena o perchè no fare entrambi. Potrete scegliere tra una girandola di offerte contenute all’interno del Menù curato nei minimi particolari dallo staff Tts che per il tour 2021 ha preparato un’infinità di sorprese. Per non perdere neanche una, per restare aggiornati sul mondo street food e conoscere tutte le tappe della stagione che ormai è alle porte rimanete collegati al sito www.ttsfood.it e seguite i canali social del team Tts.