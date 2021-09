Strade malmesse al km 59 dell'Aurelia: petizione dei cittadini a Santa Marinella - Terzo Binario News

Petizione dei cittadini firmatari, “che fanno presente come esista una grave situazione di viabilità al km 59 dell’Aurelia e vie adiacenti (via Buonarroti, via Botticelli, via Leonardo Da Vinci) e mancanza di messa a norme come sicurezza stradale. Mancano segnali stradali riguardo i limiti di velocità con quelli presenti fatiscenti e rotti.

Sono già stati informati gli organi competenti del comune e mai ascoltati. Non sono presenti tutor o photored, presenti in molte strade provinciali nel territorio nazionale.

Con la segnalazione chiediamo l’istituzione di una rotatoria, peraltro già chiesta in passato, sulla via Aurelia con sbocco in via Buonarroti che data la sua ampiezza potrebbe salvaguardare la sicurezza sia per i limiti di velocità che per gli attraversamenti al mare.

In quel punto non ci sono strisce pedonali né un marciapiede che permetta di utilizzare l’entrata allo stabilimento.

Inoltre serve un marciapiede lungo la consolare che costeggi l’istituto religioso in via di ristrutturazione, dalla fermata del Cotral allo stabilimento”.

