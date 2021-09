Pericolo sul ponticello di via di Ceri: la segnaletica "ingoiata" dalla vegetazione - Terzo Binario News

Via di Ceri pericolosa. Non da oggi, ma da tempo, come sottolineano i cittadini.

Dapprima di proprietà dell’ex Consorzio di Bonifica poi è stata ceduta al Comune di Cerveteri solo che il ponticello sprofondato ormai da da anni e nessuno lo ha riparato.

La cartellonistica che stata posizionata sulla via è stata ricoperta dalla vegetazione spontanea, “a causa dell’assenza di manutenzione – sottolineano gli abitanti – con l’interruzione che occupa metà carreggiata e di notte percorrere via di Ceri è pericolosissimo, in quanto anche totalmente buia”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.