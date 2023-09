“Storie insieme ai nonni e non solo”: letture a bassa voce alla Biblioteca di Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che, con l’arrivo dell’autunno, riprendono nella biblioteca gli appuntamenti con le letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni a cura del Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli.

Come volti di noi sanno, la Biblioteca è presidio Nati Per Leggere fin dai suoi primi anni di attività in Italia: NPL è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che si preoccupa di spiegare in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età.

Leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali: un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore! Inauguriamo il ciclo d’incontri in un giorno speciale, il 2 ottobre, che ormai da alcuni anni è dedicato ad una delle figure più importanti nella vita dei bambini: I NONNI.

Vi aspettiamo lunedì 2 ottobre alle ore 1630 con Storie insieme ai nonni e non solo! Leggeremo storie sui nonni…e tanto altro!

Durante i nostri appuntamenti di lettura potrete per conoscere la nostra Sala Ragazzi, sempre ricca di libri e curiosità, e il progetto NPL: vi aspettiamo per darvi tutte le informazioni e i consigli utili affinché la lettura condivisa diventi una pratica quotidiana irrinunciabile in famiglia.

Vi ricordiamo che letture sono dedicate a bambini da 0 a 6 anni, la partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione.