Stop ai veicoli più inquinanti oggi e domani in Fascia Verde - Terzo Binario News

Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 18 e 19 febbraio nella Ztl Fascia Verde. Così il Campidoglio in una nota.

Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto alla circolazione sarà in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30 per i seguenti veicoli:

– Ciclomotori e Motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1;

Autoveicoli Benzina Euro 2

Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.