Stazione di Santa Marinella, lo stato dei lavori • Terzo Binario News

Ad Rfi chiesti interventi per la sicurezza nei due scali santamarinellese e di Santa Severa

Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, comunicano alla cittadinanza un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione presso la stazione ferroviaria di Santa Marinella, evidenziando i principali interventi e le tempistiche previste per il completamento delle opere.

• Scavo per la canna ascensore: A causa di un lieve ritardo nel completamento dei getti sul primo marciapiede, i lavori di scavo per la canna ascensore sul terzo marciapiede inizieranno nella settimana del 28 ottobre. Questo intervento è fondamentale per garantire l’accessibilità alla stazione e la sicurezza dei passeggeri.

* Installazione dei vetri sulle pensiline: I lavori di installazione dei vetri, che richiedono 5 giorni continuativi, saranno avviati nella seconda metà di novembre. Questa fase seguirà i lavori di armamento sulla linea ferroviaria e contribuirà a migliorare la protezione e il comfort dei viaggiatori.

• Sostituzione delle panchine: Le nuove panchine, che stanno per essere installate, garantiranno una maggiore comodità e sicurezza per tutti gli utenti della stazione.

* Interventi sulle aree esterne: Dopo aver ottenuto il nulla osta in seguito alla bonifica degli ordigni bellici, partiranno già dalla prossima settimana le operazioni di rimozione del terreno da scavo e il rafforzamento delle strutture di contenimento, lavori essenziali per garantire la stabilità e la sicurezza delle aree esterne della stazione.

“Questi interventi fanno parte di un progetto complessivo di riqualificazione della stazione ferroviaria di Santa Marinella, finalizzato a migliorare i servizi offerti ai cittadini e la sicurezza del trasporto ferroviario. Nonostante alcune difficoltà incontrate durante l’esecuzione dei lavori, siamo impegnati a far rispettare il cronoprogramma e a cercare di ridurre al minimo i disagi per i pendolari e la cittadinanza”, ha dichiarato l’assessore Amanati.

“Nonostante alcuni evidenti e tangibili ritardi – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – la nuova stazione di Santa Marinella sta prendendo forma, con tutti i servizi essenziali a garantire l’accesso ai tanti pendolari che ogni giorno usufruiscono della stazione per lavoro. Il rifacimento del piazzale Matteotti è in essere, così come gli altri interventi previsti dal cronoprogramma, che se pur con diverse difficoltà tecniche, proseguono affinché la città sia dotata, a conclusione dei lavori, di una stazione ferroviaria moderna e funzionale”.

“Prenderemo contatti e chiederemo un incontro con i responsabili della sicurezza di RFI, la rete di ferrovie italiana, affinché si possano effettuare verifiche che garantiscano più sicurezza per i tanti utenti che affollano quotidianamente le stazioni di Santa Marinella e Santa Severa”

Il sindaco Pietro Tidei, all’indomani delle esequie della sedicenne che ha perso la vita lo scorso martedì alla stazione di Santa Severa, ha deciso di fare il punto della situazione sicurezza lungo la via ferroviaria.

“La Chiesa di Sant’Angela Merici era gremita di ragazzi, che con compostezza, ma con il cuore spezzato, hanno dato l’ultimo saluto all’amica e compagna di scuola. Negli ultimi tempi tanti sono stati gli incidenti e le tragiche morti che si sono verificate lungo i tratti ferroviari del territorio- ha spiegato il Sindaco-

Chiederò anche ai colleghi Sindaci del comprensorio un intervento comune per cercare di trovare una risposta a tutela dei nostri cittadini. E’importante che anche l’azione delle Forze dell’Ordine venga implementate in un’ottica di sinergia con l’unico obiettivo di migliorare l’efficienza dell’azione di vigilanza.

Intanto l’Amministrazione Comunale ha in programma una campagna di informazione e sensibilizzazione per prevenire i tragici incidenti di cui siamo stati testimoni nell’ ultimo periodo”, ha concluso il Sindaco.

In molte parti del Paese, si sta cercando di intervenire, realizzando dei pannelli a protezione dei tratti più pericolosi, difficilmente scavalcabili e capaci anche di assorbire il rumore prodotto dal passaggio dei convogli.

Secondo l’Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie (ERA), i dati che riguardano le morti volontarie sulla rete ferroviaria parlano di numeri che si aggirano in Europa tra le 2200 e le 2800 persone all’anno. Secondo la rilevazione della Polizia Ferroviaria il 2023 è stato un anno particolarmente negativo, che ha visto 154 suicidi accertati e la tendenza non sembra essere in calo per il 2024.