Statua del Bacio, Aurhelio "nun ce vole sta": "Il Pincio ha ignorato le obiezioni dei cittadini" • Terzo Binario News

“Più opportuno rinominare la scultura “bacio di Giuda””

“La statua pop-art denominata “bacio del mare” è stata riportata in città.

L’amministrazione locale non ha altre idee per promuovere il territorio che la raffigurazione plastica di una foto del 1945 con un marinaio americano che festeggia a Nuova York i bombardamenti atomici sui civili giapponesi mentre è in atto di commettere una violenza su un’infermiera, come ebbe a dichiarare la diretta interessata in un’intervista.

Il Pincio ha ignorato dunque le obiezioni dei cittadini che hanno sollevato seri dubbi circa la sua installazione (per ragioni storiche, paesaggistiche e di costi) e proprio per questo sarebbe più opportuno ridenominare la scultura in “bacio di Giuda”.

L’amministrazione locale ha tradito, infatti, in un colpo solo la storia della città, il suo patrimonio in attesa di essere valorizzato e l’identità civitavecchiese che ne esce vilipesa.

Senza dubbio la maggioranza comunale deve aver fatto i suoi conti ed è convinta di attrarre consensi, dal canto nostro ne facciamo ben volentieri a meno cercando piuttosto i meno popolari principi di bellezza, verità e giustizia.

Centro Studi Aurhelio – Civitavecchia