Stasera e domani chiude l'Aurelia a Montalto in entrambe le direzioni • Terzo Binario News

Per il collaudo di un ponte sul fiume Arrone

Stasera e domani chiude l’Aurelia a Montalto in entrambe le direzioni per il collaudo di un ponte sul fiume Arrone.

La tratta interessata dalla chiusura dell’Aurelia va dal km 95+468 al km 109+700 in entrambe le direzioni di marcia poiché il ponte si trova all’incirca al km 104.

Chiusura notturna per collaudo ponte sul fiume Arrone (km 104+400):

🔹 Dalle 21:00 del 17/06/2025 alle 07:00 del 18/06/2025

🔹 Dalle 21:00 del 18/06/2025 alle 07:00 del 19/06/2025



Chiusura TOTALE della SS1 Aurelia in entrambe le direzioni tra Tarquinia e Montalto di Castro.

🚫 Chiusura uscita Tarquinia (A12) in direzione nord

🚫 Chiusura uscita Montalto in direzione sud



Percorso alternativo per direzione Roma e direzione Grosseto: strada Provinciale Roccaccia.

📌 Ordinanza n. 462/2025/RM – emessa il 12/06/2025

