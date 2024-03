Stasera a Civitavecchia la cerimonia dello scambio del Cero • Terzo Binario News

Detta anche “Cerimonia della Luce” che avviene fra tra il Priore dell’Arciconfraternita del Gonfalone e quello dell’Orazione e Morte

“Grazie a tutti i Civitavecchiesi che stanno iscrivendosi alla Processione dimostrando il loro affetto per l’Arciconfraternita e per questa antica tradizione ed ai tanti benefattori che in maniera anonima ci stanno donando offerte.

In tanti stanno chiedendo informazioni sulle tante attività che sono in programma.

Riepiloghiamo per tutti, iniziando con il dire che anche quest’anno come tutti gli anni oltre alla processione del Cristo Morto, la Chiesa della Stella è protagonista anche del Giovedì Santo con la Meditazione e l’apertura della Mostra delle Statue che verranno portate in processione il giorno dopo.

Ricordiamo anche, che alle ore 21,30 circa di Giovedì 28 Marzo avverrà la Cerimonia dello scambio del Cero tra il Priore del Gonfalone e quello dell’Orazione e Morte, la cosiddetta “Cerimonia della Luce”. Ad anni alterni la luce del tabernacolo viene scambiata tra i due sodalizi. Lo scambio avverrà alla fine della tradizionale processione degli organi di governo delle Confraternite che quest’anno con partenza dalle ore 21,30 dalla Chiesa della Morte andranno alla Chiesa della Stella. Questo gesto rinnova e ricorda la secolare amicizia tra le due più antiche associazioni di Civitavecchia. Il Priore della Confraternita dell’Orazione e Morte scortato dal Consiglio del Priorato si recherà presso la Chiesa dove ha sede la Arciconfraternita del Gonfalone. Si tratta di una cerimonia molto apprezzata dai Civitavecchiesi che vi partecipano numerosi.

Confidiamo che anche quest’anno la corale e generosa partecipazione di tutti i concittadini renda sentito il perpetuarsi di questa tradizione cittadina.

Un grazie agli organi di stampa che ci seguono e che svolgono in maniera magistrale il loro ruolo di informazione e di supporto.