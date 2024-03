“Il mio papà ha inventato la radio”, il libro di Livio Spinelli al Galilei di Santa Marinella • Terzo Binario News

L’edizione aggiornata presentata mercoledì 3 aprile alle 16:30

Sarà presentata mercoledì 3 aprile alle ore 16:30 presso il Liceo Galileo Galilei di Santa Marinella, l’edizione aggiornata del libro “Il mio papà ha inventato la radio”, scritto da Livio Spinelli.

Sono infatti iniziati gli appuntamenti del programma per la celebrazione prevista per il 150mo anniversario della nascita del famoso scienziato Guglielmo Marconi, che con la sua famiglia trascorse a Torre Chiaruccia, a Capolinaro, un felice periodo durante il quale portò avanti gli studi e le ricerche sulle onde elettromagnetiche.

“Ringrazio a nome dell’Amministrazione il Liceo Galileo Galilei per ospitare questa presentazione, che ci consente di parlare di Guglielmo Marconi e del prezioso contributo scientifico che gli valse il conferimento del Premio Nobel per la fisica nel 1909. Egli diede inizio alle radiocomunicazioni che oggi utilizziamo, come la televisione o il telefono cellullare. Le sue invenzioni avvicinarono Paesi e popoli, resero le navigazioni in mare più sicure. E’ bene che i ragazzi conoscano più da vicino lo scienziato e portino avanti la sua memoria. Un personaggio conosciuto in tutto il mondo e che la città onora con la celebrazione dell’anniversario della Sua nascita”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

“Continuano le iniziative dell’Amministrazione Comunale per la celebrazione dell’Anno Marconiano, con il prossimo appuntamento previsto per il 3 aprile presso il Liceo G. Galilei, nel corso del quale presenteremo l’edizione aggiornata del libro “Il mio papà, ha inventato la Radio”. Sarà l’occasione per ricordare ed approfondire la figura di un grande scienziato e di come la sua grande passione per l’elettrologia ha cambiato il mondo. Invito i cittadini a prender parte a questo importante incontro”, ha dichiarato Gino Vinaccia, assessore alla cultura.

All’appuntamento del 3 aprile saranno presenti l’autore del libro, Livio Spinelli e la condelegata alla Città delle Scienze-Istituto Marconiano di Santa Marinella, Marilena Curti e la presidentessa della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco.