"Spring Music Festival" a Civitavecchia la serata dedicata ad Astor Piazzolla • Terzo Binario News

Seconda appuntamento per CIVITAVECCHIA SPRING MUSIC FESTIVAL alla Cittadella della Musica, a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con Promu.

A Night With Piazzolla a cura del gruppo La Junta Escondida il 21 aprile ore 21 è molto più di un concerto dedicato al grande compositore. È un viaggio temporale e geografico alla scoperta del tango, un genere nato in Argentina come espressione popolare e artistica, ricco di complesse e affascinanti sfaccettature che vanno molto oltre agli stereotipi nel quale è ingabbiato. Un viaggio che parte da autori come Julian Plaza, Ernesto Baffa, Hector Mele, Anselmo Aieta e Atilio Stampone, passando sorprendentemente per Antonio Vivaldi e Igor Stravinskij, fino ad arrivare al più grande e innovativo esponente del genere, Astor Piazzolla.

Protagonista della serata il quintetto La Junta Escondida, un ensemble che non si definisce come il tradizionale “gruppo di tango”, bensì come un “gruppo di altro tango”, che si approccia allo studio e alla ricerca musicale come un vero e proprio ensemble di musica da camera, andando oltre lo spartito e la consuetudine di un genere stereotipato:

«Molti sono gli stereotipi e le definizioni attribuite al tango da almeno un secolo a questa parte. Tutte vere e tutte false allo stesso tempo. Alcune poetiche, altre meno, alcune serie, alcune ridicole. La realtà è che una forma artistica non si può ingabbiare nel recinto di un’unica definizione. Nel momento in cui lo facciamo la soffochiamo e ci priviamo della possibilità di capirne l’evoluzione. Quante volte ci è stato chiesto cos’è il tango… più passa il tempo e più la risposta migliore è “per fortuna ancora non lo so”. Può essere una tela, un melodramma, un pensiero, può essere odio, amore o ira, ma è comunque sempre lo spirito dell’interprete» racconta il gruppo.

Nel breve periodo dalla sua nascita La Junta Escondida si è subito dimostrata una delle più importanti formazioni del panorama tanguero. Si esibisce frequentemente nelle milonghe e per importanti manifestazioni, tra le quali quelle organizzate dall’Accademia di S. Cecilia in Roma, il Festival “Tones on The Stones” e presso il Salone Margherita a Napoli.

Il 21 aprile, in occasione del concerto alla Cittadella della Musica, presenterà il vinile in edizione limitata “Astor Piazzolla: Suite Punta Del Este” prodotto da Promu Label.

Formazione:

Bandoneon: Giampaolo Costantini

Violino e chitarra: Leonardo Spinedi

Viola: Franco Gonzalez Bertolino

Contrabbasso: Massimo Ceccarelli

Pianoforte: Riccardo Balsamo

Prossimo appuntamento

Il 5 maggio ore 21 Simone De Sena al violoncello, presenta Dalla classica al rap, un nuovo album di rottura, che fonde al suo interno diversi stili musicali, poesia, letteratura e ispirazioni cinematografiche: dalle più belle musiche per violoncello solo, di autori contemporanei come Giovanni Sollima, John Zorn, Mark Summer, all’elettronica del producer emergente Whitenoise28 (Ruggero Misasi); dalle liriche dei rapper della scena underground romana Esdì (Enrico Loprevite), fino ai riferimenti dell’Inferno di Dante, nella nota interpretazione di Vittorio Gassman.

Cittadella della Musica, via D’Annunzio – Civitavecchia

INFO: 0766 679621

Biglietto unico 10 euro

Biglietteria del Teatro Traiano, Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Tel. 0766 370011

Aperta dal lunedì al sabato negli orari: 9 – 13 / 15 – 19

nei giorni di spettacolo negli orari: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 20.30

Chi acquista il biglietto su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezzora prima dello spettacolo. Dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.