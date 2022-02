Sport a Fiumicino, il consigliere comunale Severini presenta un ordine del giorno per nuove strutture - Terzo Binario News

Lo sport è una delle attività fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi, ma nel nostro territorio registriamo una carenza di strutture sportive dove poterlo praticare: molte famiglie sono costrette a spostarsi in altri comuni per far praticare ai loro figli attività assenti nel nostro Comune. E’ soprattutto al Nord che mancano impianti sportivi, nonostante vi siano ancora molte aree inutilizzate che potrebbero essere sfruttate per questo scopo.

I fondi del Pnrr possono essere un’ottima occasione per risolvere questa criticità: il nostro Comune può essere trasformato in un luogo di attrazione a vocazione sportiva anche per le altre località nelle vicinanze. Tali progetti devono essere condivisi con tutto il Consiglio Comunale e non devono essere una prerogativa solo di alcune zone del territorio.

Considerando che su questo tema sarebbe importante dare una risposta anche al Nord, ho presentato un Ordine del Giorno per chiedere la realizzazione di impianti sportivi per le varie discipline, compreso un Polo Natatorio, nella zona Nord del nostro Comune con le risorse che si possono attingere dal Pnrr. In questo modo, si possono cominciare a mettere le basi per la tanto attesa Città dello Sport.

Firmato: Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme