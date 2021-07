Sporcizia su lungomare Marco Polo a Ladispoli - Terzo Binario News

A palazzo Falcone si parla molto dei turisti a Ladispoli ma la città non è che si presenti nella sue vesti migliori.

A lungomare Marco Polo per esempio regnano sporcizia e degrado, come segnalato da un cittadino: bottiglie abbandonate nelle aiuole degli alberi e persino un monopattino per bambini lasciato sotto una panchina di mattoni.

Lo stesso dicasi nei pressi del bocciodromo, dove “fra cicche, rifiuti e cartacce, lo sporco la fa da padrone”.

