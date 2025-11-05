Spinge una passeggera fuori dal bus, 50enne fermato sul Lungotevere da Roma Capitale • Terzo Binario News

Sono quotidiani gli interventi di ripristino della legalità ed a tutela della comunità cittadina svolti dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli ultimi due hanno visto protagoniste le pattuglie di due diversi Gruppi territoriali.

Sono stati gli agenti del XI Gruppo Marconi, impegnati in servizio di controllo nella zona di piazza della Radio a fermare un uomo che, poco prima aveva perpetrato un furto di bevande alcoliche in un supermercato della zona, replicando un’operazione analoga avvenuta già alcuni giorni prima in via del Tritone, dove sempre i caschi bianchi avevano fermato un altro soggetto, per il medesimo reato.

Gli operanti, allertati dalle grida provenienti da via Antonio Pacinotti, sono accorsi in aiuto di alcune persone intente ad inseguire un soggetto, indicato quale responsabile del furto di alcune bottiglie di liquore. L’uomo, 28enne italiano, è stato bloccato e, al termine degli accertamenti, tratto in arresto.

E’ stata invece una pattuglia del I Gruppo Centro a procedere nei confronti di un individuo che, a bordo di un autobus di linea, ha aggredito una cittadina, spintonandola violentemente fuori dal mezzo, ad una fermata sul Lungotevere dei Vallati.

I caschi bianchi, impegnati nei servizi di viabilità nella zona, sono prontamente intervenuti in soccorso alla signora, bloccando nel contempo il responsabile, 50enne di nazionalità straniera, che è stato denunciato per lesioni e violenza, a seguito di querela sporta dalla vittima la quale, una volta tranquillizzata dagli operanti, è stata accompagnata in ospedale tramite 118, per le cure del caso.