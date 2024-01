Tanti incidenti stamattina sul Gra, traffico fortemente rallentato in diverse zone • Terzo Binario News

Diversi incidenti stanno creando rallentamenti in più punti a Roma, sia in città che nell’area del Grande raccordo anulare. Questi i tratti interessati e le zone in cui, in apertura della giornata lavorativa di oggi martedì 16 gennaio, si stanno registrando code.

Sul Grande raccordo anulare un incidente sta creando file, in carreggiata interna, tra Casilina e Tuscolana.

Code per incidente anche tra lo svincolo per la A24 Roma-Teramo e la Nomentana in carreggiata esterna.

Entrambi sono avvenuti tra le 7 e le 8.

Traffico per incidente anche in via Boccea, con rallentamenti fino a via di Cornelia, con code che partono dall’altezza di via Don Carlo Gnocchi.

Un incidente sta rallentando il traffico nella zona di via della Bufalotta. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 7 all’altezza del viadotto Giovanni Gronchi e sta creando rallentamenti in entrambe le direzioni.

Rallentamenti per incidente anche in viale Lina Cavalieri, altezza Via Pian di Sco. Auto in fila tra viale Lina cavalieri e viale Titina De Filippo.

Fonte, canale 10