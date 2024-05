Spari a Tor Bella Monaca: gambizzato 27enne • Terzo Binario News

Spari a Tor Bella Monaca. Un ragazzo di 27 anni è stato gambizzato nella serata di ieri, 11 maggio, in via Giovanni Battista Scozza, nelle vicinanze della propria abitazione. L’episodio è accaduto intorno alle 20.

Trasportato al Policlinico di Tor Vergata, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Frascati e del Nucleo investigativo di via In Selci.

Il giovane, nel 2015, quando aveva 18 anni, venne gambizzato sulla porta del suo appartamento.

c.b.