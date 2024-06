Spaccio alla fermata del bus: i controlli a Primavalle • Terzo Binario News

I servizi anti degrado ed alto impatto della Questura di Roma, svolti seguendo le linee guida espresse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, che hanno l’obiettivo di intensificare il controllo del territorio e di riqualificare l’area urbana, di contrastare le attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti e prevenire e reprimere reati predatori in genere, hanno interessato la zona nord di Roma ed in particolare il quartiere Primavalle, con peculiare attenzione alle fermate della metropolitana e degli autobus ed ai parcheggi.

Hanno preso parte al servizio i poliziotti del XIV Distretto Primavalle, quelli del Commissariato Monte Mario, il Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza, le unità cinofile dell’Upgsp e il personale di Polizia Roma Capitale.

Durante le attività sono stati sottoposti a controlli amministrativi 5 esercizi commerciali ed elevate 3 sanzioni amministrative. In totale sono state controllate 71 persone e 34 auto.

Gli agenti, durante un controllo, hanno fermato un 20enne e lo hanno trovato in possesso di 4 gr ammidi hashish; successivamente, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare a casa del ragazzo dove hanno scovato altri 95 grammi di sostanza stupefacente e materiale utile per il confezionamento e la vendita: il giovane è quindi stato arrestato.