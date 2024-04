Spacciano ovuli di hashish nel centro di Montalto, denunciati due tunisini • Terzo Binario News

Scoperti dai Carabinieri con stupefacenti di cui hanno cercato di liberarsi

Nella tarda mattinata del 3 Aprile, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del NORM – Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Tuscania, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due tunisini di 21 e 34 anni.

Entrambi con precedenti di polizia per reati specifici, uno in Italia senza fissa dimora e l’altro residente nel grossetano, in una via del centro di Montalto di Castro, a bordo di un’autovettura, venivano notati dai militari operanti assumere un atteggiamento sospetto.

Una volta avvicinatisi per il controllo, i prevenuti cercavano di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola dal finestrino.

Immediatamente recuperata constatavano trattarsi di 4 ovuli in cellophane termosaldati.

Dalla successiva perquisizione personale emergeva che uno di loro occultava in bocca ulteriori 5 ovuli.

Gli ovuli pronti per lo spaccio, contenevano ciascuno 1 grammo di eroina per un peso complessivo di 9 grammi. Nel corso della perquisizione veniva altresì rinvenuta una dose di hashish.

I due tunisini venivano denunciati all’A.G. competente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.