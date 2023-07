Sottoscritto ad Allumiere “l'accordo di collaborazione tra Comune, Associazione delle Contrade e contrade” • Terzo Binario News

Ad Allumiere continua il lavoro di avvicinamento al prossimo Palio delle Contrade, che quest’anno sarà rappresentato nella sua 57esima edizione.

Appena concluso il bando per il bozzetto, vinto dall’artista allumierasca Maria Luisa Taranta, l’Amministrazione Comunale inserisce un altro importantissimo mattone nella costruzione del sistema palio-comunità, sempre più stretto e vitale ogni anno che passa.

Alla presenza, infatti, di Tiziana Franceschini, presidente dell’Associazione delle Contrade, e dei rispettivi presidenti delle sei consorelle allumierasche, l’Amministrazione ha siglato e sottoscritto “l’accordo di collaborazione tra il Comune, l’Associazione delle Contrade e le Contrade”.

Soddisfatti il sindaco Landi e la sua amministrazione della stipula di un accordo necessario, che rinnova il ruolo determinante delle Contrade nella storia passata e futura del Palio.

Con questo accordo le contrade, che sono già da tempo l’anima del Palio in particolare e più in generale della Comunità, diventano a tutti gli effetti la struttura portante e la cellula costitutiva su cui la comunità di Allumiere poggia le radici delle proprie relazioni sociali.

Il criterio base che ha portato alla volontà di approvare un atto che era atteso da molto tempo, è quella di promuovere e valorizzare sempre sempre più la cultura della appartenenza alle contrade, in modo che possa diventare un volano di sviluppo, anche economico, per il paese e magari anche un modello di comunità da esportare in altri luoghi. In un momento storico come quello in cui viviamo, con i piccoli comuni che soffrono un costante spopolamento, ricostruire la rete comunitaria significa difendere la vita dei nostri paesi.