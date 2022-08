"Sotto il cielo del Castello di Santa Severa" un'altra settimana di spettacoli e divertimento • Terzo Binario News

“Sotto il cielo del Castello di Santa Severa” un’altra settimana di spettacoli e divertimento

Si comincia martedì con Angelo Branduardi, poi arrivano Aka 7even, Francesca Reggiani, Michele Bravi e Chiara Civello. Sabato Carlo Massarini racconterà i Beatles

Continuano gli appuntamenti di agosto di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

Angelo Branduardi

La settimana si apre con Angelo Branduardi, che martedì 16 agosto torna a suonare dal vivo con un emozionante concerto acustico in duo con Fabio Valdemarin, pianista e polistrumentista dalle divagazioni pop e jazz. Violino e chitarre del Menestrello si uniscono al pianoforte, organo, tastiere e tromba di Valdemarin per dare vita al “Camminando Camminando in due Tour”. Insieme eseguiranno brani famosi e meno noti, a partire dagli album che compongono la collana “Futuro Antico”, con la quale Branduardi riprende suoni dimenticati dei secoli passati e li restituisce al presente con il suo stile inconfondibile.

Aka 7even

Dopo la vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAS, il debutto sul palco dell’Ariston e la recente nomina di cantante italiano preferito ai Nickelodeon Kids Choice Awards 2022, mercoledì 17 agosto sbarca al Castello di Santa Severa lo scenografico “Summer Tour” di AKA 7EVEN. Uno show dal mood americano che promette di far ballare il pubblico dall’inizio alla fine. Un’occasione per ascoltare live i più grandi successi dell’artista e il nuovo singolo Toca feat. Guè

Francesca Reggiani

Giovedì 18 agosto è la volta di Francesca Reggiani con “Gatta Morta”, one-woman-show che in 90 minuti schiera sul palco attualità e costume, informazione, politica e pari opportunità che spesso non sono né tanto pari né molto opportune. Con i suoi personaggi, da Ilaria Capua a Concita De Gregorio, Francesca Reggiani è capace di illuminare e alzare il sipario su un diario di quotidiane follie, tra brucianti monologhi e ciniche riflessioni.

Michele Bravi

Dopo il tour tour primaverile “Live a Teatro”, che ha registrato tutto sold out, venerdì 19 agosto è atteso al Castello di Santa Severa Michele Bravi. Il vincitore della settima edizione di X Factor è in tournée estiva con “Zodiaco Tour”, che prende il nome dall’ultimo, estivo, singolo del cantante umbro, il secondo dell’anno dopo Inverno dei fiori con cui ha partecipato al Festival di Sanremo, certificato disco d’oro.



chiara Civello

Sabato 20 agosto la voce intimista di Chiara Civello accompagna il pubblico alla scoperta di “Chansons”, un viaggio tra i classici dal 1945 al 1975 di autori francesi: da Michel Legrand a Charles Aznavour, Charles Trénet, Édith Piaf, Jacques Brel o Gilbert Bécaud e Francis Lai. Tra swing, ritmi cubani, improvvisazioni vocali e pianoforte, Civello porta in scena una varietà di stili dal tocco retrò.

Domenica 21 agosto The Beatbox e Carlo Massarini presentano “The Magical Mistery Story”, il nuovo spettacolo dedicato alla storia e alla musica dei Beatles. Attraverso le canzoni, i racconti di Carlo Massarini, cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, nell’arco di due ore andremo a conoscere e rivivere l’incredibile avventura dei Beatles, e di come abbiano cambiato il corso della musica.

Torna, inoltre, il tour virtuale dall’antico porto etrusco al santuario di Pyrgi nella sala al piano terra, con due postazioni dotate di visori dove provare un’esperienza di realtà virtuale accompagnati dalla voce narrante di Mario Tozzi, noto geologo e divulgatore scientifico. L’esperienza è inclusa nel biglietto di ingresso ai Musei. Il visitatore, durante questo viaggio, salirà a bordo di una nave fenicia, andrà alla scoperta dei templi nell’antica area di Pyrgi. La città era uno dei porti di Caere (l’antica Cerveteri) e tra il VI ed il IV secolo a.C. rappresentava uno dei più importanti scali commerciali del bacino del Mediterraneo e possedeva almeno due santuari di rilevanza internazionale: un tempio della fine del VI secolo a.C. dedicato a Uni/Astarte (denominato Tempio B nell’area di scavi) e un tempio della prima metà del V secolo a.C. dedicato a Thesan/Leucotea (Tempio A), oltre alle famose “lamine d’oro” rinvenute l’8 luglio 1964 durante una campagna di scavo diretta da Massimo Pallottino presso Santa Severa.

Tanti sono anche gli appuntamenti per grandi e bambini legati alla natura e allo sport, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito http://www.castellodisantasevera.it/

Oltre 180 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport con il Villaggio dello Sport, la rassegna multisport gratuita che offre la possibilità a tutti di trascorrere giornate intense all’insegna del benessere, del divertimento e della socializzazione, a cura del CONI Lazio in collaborazione con LAZIOcrea SpA, la Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella.

Dopo il primo mese di attività, con oltre 1.000 persone partecipanti nei weekend alle attività del “Villaggio dello Sport sotto il cielo del Castello”, per cittadini e turisti si profila un lungo periodo di divertimento, con le tante discipline sportive previste per tutta la settimana di Ferragosto fino a domenica 21.

Nell’area allestita ai piedi del Castello, a ridosso della spiaggia, si potranno praticare a rotazione 17 discipline sportive, sempre sotto la guida di istruttori qualificati delle Federazioni sportive e delle associazioni sportive del territorio. Ogni giorno, dalle ore 11 alle 19, si svolgerà un vero e proprio festival dello sport che offrirà l’opportunità di praticare canottaggio, surf, sup, wing foil, pallavolo, yoga, strecht & tone, rugby, atletica leggera, tennis tavolo, pallavolo, calcio, karate, hockey su prato, ginnastica, pallamano, bocce, e ci sarà anche un simulatore di calci di rigore per il divertimento di grandi e piccini.

Il Villaggio, dunque, sarà sempre aperto nella settimana più “calda” dell’anno per consentire momenti di svago sia a chi non è andato in vacanza sia ai turisti che affollano la spiaggia di Santa Severa.

Il programma aggiornato sarà pubblicato sul sito ufficiale www.castellodisantasevera.it.

Ma non finisce qui, laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, nel fine settimana del 20 e 21 agosto, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.

