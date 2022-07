"Sotto il cielo del Castello di Santa Severa" sabato c'è Maurizio Battista e torna ad agosto • Terzo Binario News

A grande richiesta un’altra serata col comico romano il 12

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, sabato 16 luglio, e a grande richiesta una nuova data il 12 agosto, Maurizio Battista, con una ” Summer Edition ’22, dello spettacolo , “Tutti Contro Tutti” .

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture. Questo evento è realizzato in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Il comico romano, pochi giorni dopo la riapertura dei teatri , è stato fra i primi a ripartire con coraggio, portando il suo talento, la sua ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre.

La voglia di regalare momenti di allegria e spasso al suo pubblico, provato dal periodo complesso, è stata infatti, più forte di qualsiasi difficoltà. È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

«Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma – Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non proprio tutti, eh…»

