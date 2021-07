Sopralluogo allo Skate Park di Marina di San Nicola - Terzo Binario News

Forza Italia e l’Associazione Metamorfosi ringraziano il Sindaco Alessandro Grando, l’Assessore ai LL.PP. Veronica De Santis e il Capo Segreteria del Sindaco Miska Morelli per il sopralluogo effettuato presso lo Skate Park di Marina di San Nicola.

Sopralluogo chiesto per valutare le problematiche dell’impianto oramai vetusto.

Il Sindaco ha preso visione insieme all’Assessore De Santis delle criticità esistenti nell’impianto: dalla pulizia delle erbacce e dei rifiuti circostanti, al ripristino di una fontanella utile agli sportivi, ai lampioni solari malfunzionanti ed alle attrezzature da cambiare e rimodernare anche ai fini della sicurezza.

Avendo un quadro chiaro della situazione ha preso l’impegno insieme all’Assessore De Santis di valutare, al più presto, uno studio di fattibilità di un progetto complessivo di ammodernamento essendoci già una struttura preesistente.

Renio Valle, Commissario di Forza Italia: Lo sport a cui vengono dedicate tante energie è sicuramente un punto di forza del Sindaco e dell’amministrazione. Ringraziamo il Sindaco Grando per la sua presenza e per il suo impegno al fine di risolvere i problemi del territorio e soprattutto per il coinvolgimento degli sportivi, delle Associazioni sportive e degli appassionati a questa disciplina che oramai a preso piede in tutte le realtà comunali del litorale.

Marco Penge, Delegato ai Rapporti Istituzionali per Forza Italia, afferma: Sicuramente i nuovi impianti in costruzione e quelli esistenti, grazie all’importante lavoro del Sindaco col tempo potranno portare a Ladispoli sviluppo turistico ed economico visto che al suo attivo c’è già una classe di atleti altamente qualificati per le manifestazioni nazionali ed internazionali.