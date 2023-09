"Sono inciampato nello scavo della fibra ottica, ecco come sono ridotto" • Terzo Binario News

Il racconto di un uomo caduto a causa dei lavori di via Mazzini a Ladispoli

Una corsa in città prima di rincasare e la caduta, rovinosa, sull’asfalto. Incidenti che capitano ma stando al ladispolano vittima dell’infortunio, si poteva evitare.

Infatti l’uomo è inciampato in via Mazzini, dove attualmente sono in corso degli scavi per la posa dei cavi di fibra ottica.

“Stavo correndo ero di ritorno a casa e di colpo mi sprofonda la gamba nel canaletto per la fibra, scoperto e senza nessuna segnaletica in quel punto”.

L’uomo ha riportato escoriazioni su tutto il corpo.

