"Sono andato a fare jogging": 35enne evade dai domiciliari - Terzo Binario News

Gli agenti del Commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, hanno arrestato S. A. cittadino romeno di 35 anni per il reato di evasione. L’episodio è accaduto il 17 maggio alle 19, in via dei Colombi.

Nonostante l’uomo fosse gravato da una misura cautelare presso il proprio domicilio, gli agenti avevano forti sospetti che l’uomo continuasse a svolgere attività di compravendita di sostanze stupefacenti violando la misura cui era sottoposto.

A seguito di una discreta attività di osservazione nei pressi dell’abitazione, il 35enne è stato notato percorrere via dei Colombi ed è stato fermato per un immediato controllo.

L’uomo ha ammesso di essere evaso dal regime degli arresti domiciliari cui era sottoposto, giustificandosi così: “Sono andato a fare jogging”.