Solidarietà in Azione a Ladispoli: raccolti 700 kg di alimenti per famiglie bisognose • Terzo Binario News

Iniziativa congiunta dell’Ordine di Malta e dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1

“Un esempio straordinario di collaborazione e generosità si è manifestato a Ladispoli grazie all’iniziativa congiunta dell’Ordine di Malta e dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1”. L’iniziativa benefica ha permesso di raccogliere ben 700 kg di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà seguite dalle parrocchie di San Giovanni Battista e Santa Maria del Rosario.

L’operazione solidale testimonia ancora una volta la capacità della comunità di unirsi di fronte alle sfide sociali. Protagonisti dell’iniziativa sono stati il Delegato per Viterbo-Rieti dell’Ordine di Malta, Avv. Roberto Saccarello, e la preside dell’IC Ladispoli 1, prof.ssa Antonella Mancaniello, che hanno coordinato l’intervento con grande sensibilità.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dai docenti, che hanno coinvolto con entusiasmo studenti e famiglie, dimostrando come l’educazione possa essere veicolo di valori di solidarietà e condivisione. Gli studenti e i loro genitori hanno risposto con generosità, contribuendo in modo significativo alla raccolta alimentare.

“Ancora una volta Ladispoli dimostra di essere una comunità attenta e pronta a tendere una mano a chi si trova in difficoltà”, hanno sottolineato gli organizzatori, tra i quali il Cavaliere Alessio Bedini . L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, scuole e cittadini possa tradursi in un aiuto immediato e tangibile per le famiglie più fragili.

Un gesto che va oltre la semplice raccolta di alimenti, ma che si configura come un importante momento di coesione sociale e di sostegno reciproco”.

Marco Metelli