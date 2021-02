Smog: stop auto più inquinanti oggi - Terzo Binario News

Il provvedimento valido anche domani

Smog a Roma. Considerato il perdurare della situazione di criticità dei livelli di PM10 rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio e al fine del contenimento dell’inquinamento atmosferico, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 27 e 28 febbraio nella Ztl Fascia Verde.

Smog a Roma: orario divieto di circolazione

Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto alla circolazione sarà in vigore dalle 7,30 alle 20.30 per i seguenti veicoli:

– Ciclomotori e Motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1

– Autoveicoli Benzina PRE EURO 1; EURO 1; EURO 2

– Autoveicoli a gasolio PRE EURO 1; EURO 1; EURO 2

Inoltre dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle ore 20.30 per:

– Autoveicoli Diesel EURO 3

Utilizzo impianti termici

Il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

Il testo dell’ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale.

Qualità dell’aria a Roma: risultati pessimi

Come riportato da Legambiente, il limite di 50 ug/m3 (microgrammi per metro cubo di aria), è stato superato tra 21 e 23 febbraio già nelle centraline di Preneste, Fermi, Tiburtina, Malagrotta, i dati prodotti da ARPA hanno mostrato poi un aumento dell’inquinamento con il superamento dei limiti di ieri tutte le centraline romane del 24 febbraio e, ancora il nuovo superamento di tutte le centraline anche il 25 febbraio. Continua a emergere il valore massimo di pm10 alla centralina di Via Tiburtina, quella tra le più esposte all’inquinamento da autovetture, ma supera i limiti anche quella immersa nel verde di Villa Ada, a dimostrazione che tutta la città è nella tenaglia dello smog.