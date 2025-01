Sinistra Italiana Litorale Nord, si parla di guerra a Ladispoli l'11 gennaio • Terzo Binario News

“Abbiamo intitolato questo evento con una frase di Gino Strada, che nella sua lunga attività di medico volontario conosce bene i disastri causati dalle guerre nelle zone dove Emergency opera.

Molte guerre sono terminate anche se dopo lunghi anni, creando danni all’ambiente e all’umana specie che perdurano nel corso degli anni; molte non sono mai finite, ma si riaccendono in maniera più o meno violenta dopo molti anni e ci chiediamo se veramente la guerra è la risoluzione ai problemi o è la stessa guerra il problema che non riusciamo a fermare, se non riusciamo a trovare soluzioni diverse alle morti e ai massacri di civili e di interi popoli.

Cosa ci aspetta in questo 2025 appena iniziato? La presidenza Trump riuscirà veramente a mettere la parola fine alla guerra russo-ucraina? A modificare le sorti del popolo palestinese? E ancora, cosa ha fatto veramente l’Europa, nata per mantenere una situazione di Pace dopo la seconda guerra mondiale, per evitare tutto quello che succede nell’Europa stessa e nel Medio Oriente, per evitare una regressione a livello ambientale e per un percorso di transizione ecologica nato dopo la pandemia con il New Green Deal e con l’adozione del Programma di Draghi che prevede proprio un aumento delle spese militari?

A tutte queste domande e a molte altre ancora cercheremo di rispondere all’evento di sabato 11 gennaio alle ore 10.30 alla Casa del Popolo- Via Rimini 10″.

Circolo Sinistra Italiana – Litorale Nord

“Mahsa Amini”

Alleanza Verdi Sinistra