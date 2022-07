Simona Molinari in concerto al Tolfa Jazz • Terzo Binario News

È una delle cantautrici jazz più amate del panorama musicale italiano.

Colpo grosso da parte del Tolfa Jazz, che venerdì 22 luglio, all’interno della suggestiva cornice dell’anfiteatro della Villa Comunale, avrà in concerto Simona Molinari.

Cantante raffinata, in procinto di uscire con il suo sesto album e che ha duettato con numerosi artisti di fama internazionale del calibro di Andrea Bocelli, Al Jarreau e Ornella Vanoni.

Ha cantato inoltre nei migliori teatri Italiani e stranieri, dal Bluenote di New York al teatro Estrada di Mosca, partecipando inoltre a due Sanremo in gara e a un terzo come ospite.

I biglietti si possono acquistare al link:

https://www.ticketino.com/it/EventGroup/Tolfa-Jazz-Festival-2022-XIII-edizione/3988?fbclid=IwAR1hUm0uKITegKzfUYAjDoYVmytyIzy9uFLVDaM5Dpe2P0QsP-WdyK1TMns

Il Tolfa Jazz prosegue anche sabato 23 e domenica 24 luglio.

Sabato si esibirà Fred Wesley e The New JBS. Fred Wesley è un trombonista e compositore statunitense. I generi musicali di elezione di Wesley sono il jazz e soprattutto il funk; sono di rilievo particolare le sue collaborazioni con James Brown, Maceo Parker e George Clinton durante gli anni ’60 e ’70.

La sua lunga carriera gli ha permesso di collaborare, oltre che con Brown, Clinton e Parker, con artisti come Ray Charles, Lionel Hampton, Randy Crawford, Vanessa Williams, The SOS Band, Cameo, Van Morrison, Socalled e De La Soul.

Domenica invece, sarà il turno del Lorenzo Tucci Touch Trio insieme a Fabrizio Bosso, anch’esso uno dei più grandi trombettisti italiani a livello mondiale.

Disponibili biglietti sia singoli che in abbonamento per tutti e tre i concerti.