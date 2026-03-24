Simbogramma, l'evento conclusivo alla Pucci di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il 31 marzo alle 10.00, l’Aula Consiliare del Comune di Civitavecchia ospiterà l’evento conclusivo di “Simbogramma”, l’innovativo progetto ludico-didattico, patrocinato dal Comune, che punta a rivoluzionare le attività di rinforzo dell’apprendimento della grammatica italiana nelle scuole primarie.

Il progetto, nato con l’obiettivo di rendere la grammatica una materia dinamica e divertente, vede gli studenti sfidarsi in una competizione che unisce logica, conoscenza linguistica e capacità intuitive.

Attraverso l’uso di un sistema codificato di colori e simboli, gli alunni e le alunne affrontano la grammatica attraverso un gioco di carte a squadre che incoraggia la cooperazione tra pari e la condivisione delle informazioni.

L’iniziativa rappresenta una sperimentazione didattica d’avanguardia, mirata anche a contrastare l’allontanamento dei giovani dalle materie umanistiche attraverso metodologie interattive. Durante la mattinata in Comune, le classi 4° della Primaria dell’Istituto XVI Settembre si contenderanno il primo titolo di Campione d’Istituto in una sfida… all’ultima frase!

L’evento sottolinea l’importanza del legame tra istituzioni e mondo della scuola, offrendo agli studenti anche l’opportunità di vivere la sede del governo cittadino come uno spazio di crescita culturale e merito.

Fabrizio Orsomando (alias Teacher Chris), ideatore e promotore di SIMBOGRAMMA ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno dato fiducia al progetto e permesso la sua realizzazione: la maestra Cristiana Mari e le sue colleghe Angela Rosati e Graziana Gobbi, la Dirigente Scolastica dell’Istituto XVI Settembre Francesca Licciardello, l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Stefania Tinti, il Sindaco Marco Piendibene.