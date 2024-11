Simba e Alcmena, due storie diverse in posti lontani ma vanno entrambi adottati al più presto • Terzo Binario News

Non so più come aiutarlo Non è mai arrivata ne anche una mezza richiesta per lui…. Sempre nulla totale…. E lui tutti i giorni ci spera che qualcuno apra quel maledetto cancello lo ripubblichiamo per ennesima volta….. lo lasciamo anche questo l’ennesimo inverno lì?! !!!ANCORA TRA QUELLI INVISIBILI ABRUZZO

Ormai sono anni che pubblichiamo il suo annuncio…. Ieri riguardando il video ho chiesto alla volontaria come stesse..?! La risposta è stata: sta sempre lì’…. allora oggi sono andata a salutarlo… È un cagnolone dolcissimo … affettuoso come pochi… coccolone…. l’unica sua colpa è essere di taglia grande… Con il vecchio proprietario era sempre legato alla catena.. ce lo siamo fatto cedere ma da troppo tempo si trova chiuso in un box… che senso ha tutto questo?! SIMBA ha circa 6 anni ( per quello che mi ricordo) forse ora 7 taglia grande… si trova in Abruzzo provincia di L’Aquila! È uno di quelli invisibili… ma non per noi…

Per info 3203150923Mi chiamo ALCMENA, sono bellissima tutta bianca e molto dolce.

Sono nata 29.2.2024 di taglia media. SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

