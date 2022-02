Silvia Marongiu: "Procedure elettive rispettate alla lettera" - Terzo Binario News

La segretaria Pd sulle perplessità dell’elezione: “Se c’erano obiezioni, potevano essere sollevate al congresso”

Silvia Marongiu prosegue dritta per la sua strada.

Dopo la pubblicazione della lettera di alcuni iscritti al Pd, perplessi per le modalità con cui l’elezione è avvenuta e i successivi passaggi che l’hanno vista candidarsi a sindaco a Ladispoli (QUI LA LETTERA), la segretaria dice la sua rassicurando sulle contestazioni che sono state mosse.

“Posso assicurare – dice la Marongiu – che a dicembre nel congresso che mi ha visto eletta e nella successiva fase della candidatura le procedure interne al Pd sono state rispettate alla lettera.

Mi dispiace che questo problema sia stato sollevato ora, quando credevo che non ci fossero problemi di questo tipo. Aggiungo che a me questa lettera non è mai arrivata ma mi chiedo perché chi avesse obiezioni non le ha poste a tempo debito”.

Poi un passaggio sulla questione primarie: “Le primarie sono un passaggio obbligato che e non si sono svolte è perché c’è stato il via libera del Provinciale. Per questo dico che non c’è nessun problema di regole”.

Sul confronto con Pascucci usa toni estremamente accomodanti: “Insieme ad Alessio ho fondato Italia in Comune, pertanto i rapporti sono cordiali e non da oggi. In realtà il confronto è costante così come la sponda nel caso in cui l’una o l’altro andassero al ballottaggio”.

Infine un appello alla serenità: “Sono e resto aperta a qualsiasi confronto perché l’obiettivo che perseguo rimane quello dell’unità” la conclusione di Silvia Marongiu.