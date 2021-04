"Signora, le sono cadute le monetine": poi ruba il portafoglio - Terzo Binario News

Attimi di apprensione quelli vissuti sabato 3 aprile nel parcheggio del supermercato Conad, in via Torre di Mezzavia. Una donna, tornata verso la propria vettura, ha appoggiato la borsa sul sedile lato passeggero. Una ragazza, nel frattempo, le ha bussato al finestrino, avvertendola che le erano cadute le monetine.

La signora non ha fatto in tempo a girarsi che ha trovato la borsa aperta: all’interno mancava il portafogli, che conteneva 200 euro. La vittima, a quel punto, ha iniziato a chiedere aiuto: un addetto alla sicurezza l’ha sentita ed ha bloccato un ragazzo (nato nel 2003, poi arrestato per tentato furto) ‘beccato’ in possesso della refurtiva e che si trovava insieme alla giovane, la quale è riuscita a fuggire. Sul posto è intervenuta la Polizia, con il personale del commissariato di Frascati.

