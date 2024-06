Si Ladispoli sulla grande sete: "Palazzo Falcone fa passare il tempo e Monteroni acqua non potabile dal 2018" • Terzo Binario News

“Riecheggiano ancora le parole del neoeletto sindaco Grando nel 2017, sceso in campo a risolvere la grave crisi idrica della città quando disse “Chiedo ai miei concittadini di sopportare questo disagio con la consapevolezza che stiamo seriamente lavorando per riparare ad una situazione che si è venuta a creare in anni di incuria ed incapacità amministrativa, quando le priorità sono state soltanto quelle di costruire nuove abitazioni ed incrementare il numero dei residenti, senza minimamente prevedere i servizi da offrire loro: uno su tutti la certezza della disponibilità di acqua potabile”.

Parole ad oggi che dimostrano invece l’incuria e l’assenza di servizi, a scapito di nuovi enormi condomini a cui Acea non provvederà neanche a fare l’allaccio in fogna, e che rimarcano l’incompetenza e le bugie che contraddistinguono questa amministrazione.

Nonostante le chiacchiere e addirittura l’intervento del sindaco in parlamento (per il DL Daga sull’acqua pubblica, che la Lega – partito del sindaco fino ad aprile 2024 – ha continuato invece a boicottare fino a fermare l’iter legislativo), sconvolge che Marina di San Nicola non sia sotto l’egemonia di Acea.

Qualcuno deve essersi mosso nei tempi giusti a San Nicola…

“È tutta colpa di Acea”, per i nostri concittadini, non è più valida come scusa.

L’oneroso sforzo di creare un’estate ricca di eventi, non nasconde la realtà terzomondista, di una città senz’acqua.

Una delle nostre battaglie come Sinistra Italiana, è proprio quella ambientale: i cambiamenti climatici, insieme a politiche inesistenti ed inattuate sull’emergenza idrica nel nostro paese, stanno devastando i nostri territori.

Siamo in prima linea, insieme ai comitati per l’acqua pubblica, per l’applicazione della legge 5/2014 e per dare voce alla scelta referendaria di milioni di cittadini, a favore dell’acqua pubblica senza profitti.

L’amministrazione ladispolana continua a fare scorrere il tempo piuttosto che trovare soluzioni. Basti pensare a Monteroni, dove l’acqua non è potabile dal 2018.

Sindaco ed assessori sognano l’Oscar mentre i cittadini sognano di liberarsi presto di questi incompetenti”.

Circolo Sinistra italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”