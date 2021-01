Sicurezza sul lavoro, ripartono i corsi di CNA Sostenibile - Terzo Binario News

“La pandemia rappresenta un banco di prova anche per la formazione”. E’ la considerazione dello staff dell’Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile, che presenta il calendario dei corsi obbligatori fissati dal 25 gennaio a metà luglio.

Il primo lockdown ha imposto uno stop dei corsi in presenza e ha reso necessaria una riorganizzazione delle attività affinché la formazione, in particolare quella rivolta alla prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, non restasse ferma. CNA Sostenibile si è dunque attrezzata con le migliori tecnologie per garantire, anche nella fase di emergenza sanitaria, la formazione e l’aggiornamento, prima di tutto, in tema di salute e sicurezza.

La modalità della videoconferenza sincrona, che consente ai docenti e agli allievi di interagire e rende possibile il tracciamento dei tempi di collegamento di ciascuno, è utilizzata, dalla primavera scorsa, per tutti i corsi che non prevedono l’addestramento pratico.

Questa soluzione, collaudata con successo (è piaciuta ai partecipanti per i tanti vantaggi che offre, non ultimo il risparmio di tempo per chi deve spostarsi da centri lontani dalla sede delle lezioni), viene riproposta nel 2021. Il programma si apre proprio con un corso a distanza. Quelli in presenza, ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli anticontagio da Covid-19, si terranno a Viterbo, a Montalto di Castro e ad Acquapendente.

Vediamo i destinatari e le date. Saranno in videoconferenza la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori delle aziende con basso, medio e alto rischio (25 e 27 gennaio e 2 febbraio); l’aggiornamento dei datori di lavoro responsabili del servizio di prevenzione e protezione, Rspp, ai diversi livelli di rischio (la prima edizione nei giorni 1, 8, 16 e 23 marzo, la seconda il 4, 11, 18 e 25 maggio); l’aggiornamento dei

responsabili dei lavoratori per la sicurezza, Rls, sia non edili (23

giugno) che edili (24 giugno).

Questi, invece, i corsi in aula a Viterbo, presso la sede di CNA Sostenibile: aggiornamento degli addetti al primo soccorso nelle imprese che presentano fattori di rischio elevato e in quelle con basso indice infortunistico (si può scegliere tra due date: 23 febbraio o 3 maggio); formazione e aggiornamento dei lavoratori delle aziende di tutti i gruppi di rischio (22 e 29 marzo più, in alternativa, 5 e 12 luglio).

Sempre nel capoluogo sono stati programmati i corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti alla guida in sicurezza di macchine

operatrici: piattaforme di lavoro elevabili e gru (14 e 21 aprile), macchine

per il movimento terra (5 e 12 maggio), carrelli elevatori (27 maggio e 3

giugno).

Ad Acquapendente si terrà l’aggiornamento degli incaricati del primo

soccorso (24 marzo). A Montalto di Castro sarà in presenza il corso di aggiornamento dei datori di lavoro responsabili del servizio di prevenzione e protezione, Rspp, proposto anche a distanza (4, 11, 18 e 25 maggio). A seguire, la

formazione e l’aggiornamento dei lavoratori delle aziende con basso,

medio e alto rischio (31 maggio e 7 giugno) e l’aggiornamento degli

addetti al primo soccorso (14 giugno).

Un’agenda impegnativa, dunque, anche nella prima metà del 2021, ma non ancora completa, perché l’offerta si arricchisce sempre, nel corso dell’anno, in base alle esigenze delle imprese. Info: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino), telefono 0761.1768397. E-mail: sicurezza@cnasostenibile.it .