Marietta Tidei: "Ancora niente nome sul commissario della Trasversale" - Terzo Binario News

“Ci auguriamo davvero che le rassicurazioni fornite dal viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri sull’arrivo imminente del nome del commissario per la Civitavecchia-Orte corrispondano al vero.

Il dubbio è più che lecito visto che dopo sei mesi dall’approvazione del decreto Semplificazioni che ha avviato l’iter del commissariamento delle opere pubbliche ancora i nomi dei commissari non si sono visti.

Italia Viva è stata la prima forza politica a insistere per accelerare sullo sblocco dei cantieri e sul completamento delle opere ferme proponendo il Piano Shock, ma da luglio scorso è sostanzialmente tutto fermo. La lista delle opere è arrivata in Parlamento solo a dicembre e appena qualche giorno fa alle commissioni competenti. Ma è una lista priva dei nomi dei commissari.

Ci auguriamo quindi che palazzo Chigi e il Mit si siano adoperati per ottemperare a questo gravissimo ritardo. Un ritardo che incide in termini di disagi e di mancate opportunità di sviluppo e di posti di lavoro per il territorio su cui insiste la Civitavecchia-Orte e più in generale sull’intero territorio regionale e del Centro Italia. Aspettiamo impazienti i nomi”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).