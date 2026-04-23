Sicurezza dei cittadini: le idee di Viva Ladispoli • Terzo Binario News

Fabrizio Pellegrini relatore del movimento civico in attesa del meeting dell’8 maggio

La sicurezza è uno dei tavoli di lavoro del progetto Viva Ladispoli. La tematica è ufficialmente cosi descritta: “La sicurezza dei cittadini è un bene fondamentale, definito come il pacifico esercizio dei diritti di libertà e la percezione di assenza di pericoli, sia fisici che morali. Include la lotta alla criminalità, il decoro urbano e il presidio del territorio, con un’attenzione crescente alla prevenzione sociale e alla collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locali”.

In misura variabile il bisogno di sicurezza, con l’aggravante di nuovi fenomeni, stando alle cronache quotidiane ormai è diffuso in tutto il territorio nazionale. Sulla base delle testimonianze dei cittadini, raccolte da Viva Ladispoli, anche nella nostra città si avverte un certo disagio e preoccupazione.

L’argomento va quindi affrontato ed è in cantiere un incontro pubblico per l’8 maggio presso lo Stabilimento Roma; in anticipo un flash nel colloquio con Fabrizio Pellegrini già relatore per la sicurezza in occasione della presentazione ufficiale del progetto Viva Ladispoli il 28 marzo scorso.

In misura variabile la voce sicurezza ormai interessa tutto il territorio nazionale. Come si colloca Ladispoli?

“Ladispoli ad oggi non può essere considerata una città insicura; tuttavia, da alcuni anni è diventata una periferia di Roma e come tale inizia ad avere quei piccoli problemi di atti di bullismo, piccole scaramucce tra adolescenti, che rappresentano un. campanello di allarme da non sottovalutare. Durante la stagione estiva questo fenomeno viene amplificato dall’aumento della popolazione da 40.000 residenti a circa 90.000 persone che scelgono Ladispoli per la vicinanza a Roma ma soprattutto per la comodità nei collegamenti con treno e pullman. Alcuni punti di aggregazione frequentati dai giovani in orari serali con comportamenti non proprio educati, possono talvolta dare luogo a battibecchi e alterchi che spesso creano potenziali scontri con i cittadini residenti.”

Come si può intervenire per ottenere un livello di sicurezza accettabile?

“Sarebbe opportuno adottare alcuni accorgimenti per scoraggiare i facinorosi a compiere atti illeciti, aumentando la presenza delle forze dell’ordine con passaggi più frequenti specialmente in orari serali o notturni. Controllare quelle zone dove i giovani si incontrano, anche magari per identificarli al solo scopo preventivo, e comunque mostrare la loro presenza per il controllo del territorio. Utilizzare se necessario l’ausilio dei gruppi di volontariato già presenti ed in parte operativi nel territorio per poter segnalare le varie criticità ed essere di supporto alle Istituzioni. Ma la mia convinzione è che solo educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro e del valore della vita potremmo costruire cittadini e cittadine che rispettando la legge, contribuiscano alla creazione di una società nuova dove ciò che ho scritto rimanga solo un lontano ricordo di un anacronistico stile di vita”.

La manutenzione, la cura della città aiutano a prevenire fenomeni che possono turbare la tranquillità degli abitanti?

“ In una comunità civile gli spazi dovrebbero essere condivisi e rispettati da tutti, non a caso insegniamo ai giovani “L’Educazione civica”, aumentare i contenitori per i rifiuti aiuterebbe i cittadini a non abbandonarli negli angoli nascosti della città. Aumentare l’illuminazione aiuterebbe una corretta visuale per gli attraversamenti pedonali non mettendo a rischio i cittadini che attraversano le strade, e renderebbero visibili anche quei luoghi dove i giovani si incontrano magari per non essere visibili, vista l’intenzione di attuare qualche azione poco lecita. Ma soprattutto – conclude Pellegrini – aiuterebbe cittadini e cittadine a non avere timore di rientrare a casa ed essere preda di malintenzionati “.