"Siamo senza acqua": protesta a Casal Bruciato, cassonetti in mezzo alla via e strada bloccata - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

“Siamo senza acqua“. Questo il grido di disperazione lanciato da Casal Bruciato, Municipio IV, nella mattinata di lunedì 18 gennaio. In via Diego Angeli, all’altezza del civico 143, per protesta la strada è stata bloccata con i cassonetti dell’immondizia. Una trentina di residenti, hanno fatto sapere da fonti della Questura, hanno avuto un colloquio con il personale del commissariato Sant’Ippolito e con il funzionario presente. Dopo qualche minuto, è stata contattata Acea per il ripristino della situazione.

Conferme in tal senso, a Terzo Binario, sono arrivate anche dalla Polizia locale. I caschi bianchi sono intervenuti a seguito della segnalazione di persone in strada “che lamentavano l’assenza di acqua” nelle case popolari. Gli agenti del Gruppo Tiburtino – intorno alle 11,30 – hanno proceduto alle operazioni di viabilità, mentre alle 12,05 il tutto è tornato alla normalità.

Stefania Martel (Comitato di quartiere Casal Bruciato segnalazioni e informazioni) ha detto: “La gente protesta perché è senza acqua, un bene primario che diventa fondamentale soprattutto in questo periodo di pandemia Covid”.