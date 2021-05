"Siamo no mask": passeggiano senza mascherina violando il coprifuoco - Terzo Binario News

Controlli mirati nell’ultimo week end da parte della Polizia di Stato così come previsto da apposita ordinanza del Questore Esposito.

Venerdì scorso, intorno alle 22,40 gli agenti della Polizia sono intervenuti in via del Corso dove, un gruppo di 5 persone stava passeggiando senza mascherina. I poliziotti intervenuti, dopo aver invitato le persone ad indossare i dispositivi di protezione hanno chiesto spiegazioni circa la loro presenza in orario di “coprifuoco”.

Il quintetto ha dichiarato di appartenere ai “No Mask” e, nella circostanza è stato accompagnato negli uffici di polizia. Le 5 persone, dopo l’identificazione, sono state sanzionate per inosservanza alle disposizioni in materia di contrasto al Covid-19.