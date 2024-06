Si presenta in hotel con la escort: fidanzata lo ferisce alla gola con un collo di bottiglia • Terzo Binario News

Quando ha aperto la porta agli agenti – allertati per i rumori che provenivano dalla stanza dell’hotel – era senza maglietta, ricoperto di sangue, con ferite alla giugulare, alla spalla e al volto. Ferite inferte dalla fidanzata con un collo di bottiglia. Un brasiliano di 38 anni – giunto in albergo con una escort, causa questa che ha scatenato la furibonda lite – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito: non è in pericolo di vita. La compagna, una coetanea e connazionale, è stata arrestata per lesioni aggravate.

La prima lite

L’intervento delle forze dell’ordine nella struttura ricettiva situata sul Lungotevere dei Mellini è delle 7 di ieri, 9 giugno. Eppure, i poliziotti in quel luogo avevano già fatto visita poche ore prima per placare gli animi. Nella notte, infatti, i due – anche per i fumi dell’alcol – hanno discusso animatamente. Però quella pace era solo apparente. Lei ha deciso di andare a dormire in un’altra stanza. Il fidanzato, in risposta, è uscito. Ma la serata non era ancora terminata.

L’aggressione

Poco dopo, per l’appunto, il 38enne ha fatto ritorno con una escort. La compagna sudamericana, dalla finestra, lo ha visto rientrare con un’altra. Così’ è andata su tutte le furie. La ragazza ha raggiunto lui e l’altra all’uscita dell’ascensore. Ed è iniziata un’aggressione verbale che ha spinto la escort a togliere le tende. I due fidanzati, invece, non hanno avuto intenzione di farla finita. E hanno continuato la discussione animata nella stanza. Fino all’arrivo degli agenti. Che hanno trovato lui insanguinato e con varie ferite sul corpo.

c.b.