Incidente via Aurelia: scontro auto-bus Cotral • Terzo Binario News

Incidente sulla via Aurelia, all’altezza di via dei Casali Santovetti. Per cause in corso di accertamento, si è verificato il sinistro che ha coinvolto un bus Cotral e una Dacia Sandero, condotta da una donna di 57 anni, trasportata all’Aurelia Hospital per accertamenti.

All’interno dell’autobus solo un passeggero è rimasto ferito in maniera molto lieve, nessun problema per l’autista e gli altri utenti. L’episodio è avvenuto alle 11,30 di oggi, 10 giugno.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XIII Aurelio. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.