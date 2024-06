Hanno smarrito il sentiero in montagna: decisivo l’intervento dei carabinieri. Questo il resoconto di quanto accaduto ieri, alle 21,30.

Due persone, un italiano e una inglese, poi trovate in buone condizioni di salute sono state soccorse in montagna. La chiamata al 112, la segnalazione di aver smarrito la via: la gelocalizzazione, fortunatamente, è arrivata grazie ai carabinieri della stazione di Gorga.