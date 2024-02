Si Ladispoli sulle comunità energetiche soldali: "Comune disinteressato" • Terzo Binario News

“Lo scorso dicembre, il governo ha approvato un decreto per le comunità energetiche rinnovabili, e rimaniamo in attesa della regolamentazione, in uscita nelle prossime settimane.

Il circolo di Sinistra Italiana Litorale Nord, insieme a Ladispoli Attiva, per l’occasione hanno organizzato, lo scorso 17 febbraio, un incontro con i cittadini che si è svolto nel Centro Sociale per la Terza Età di Ladispoli.

L’interesse ed il riscontro dei residenti, soprattutto del quartiere Cerreto, da anni riempiti di promesse elettorali con la metanizzazione – mai avvenuta – hanno compreso le grosse potenzialità di questo progetto che vogliamo “importare” su Ladispoli.

Grazie all’Ing. Annunziato (Enea) e Riccardo Troisi (Next – Università Tor Vergata), sono state snocciolate difficoltà e soluzioni per la costituzione di queste comunità.

Le CERS, di cui la S sta per solidale, offre la possibilità di reinvestire in servizi per la comunità, tutti gli introiti ed i risparmi ottenuti dalla condivisione di energia elettrica: un motivo in più per fare conoscere anche questa prospettiva e le molteplici possibilità di risparmiare e fare qualcosa per la propria città ed i suoi cittadini.

Dispiace venire a conoscenza che le sigle politiche presenti tra gli organizzatori, non siano piaciute ad alcuni collaboratori del sindaco, che avrebbero preferito annullare l’evento.

Le divergenze politiche, dinanzi ad un progetto solidale, non dovrebbero esserci.

Come forza politica di sinistra, per noi è naturale rapportarci prima con i cittadini, poi con le istituzioni: rappresentiamo una larga percentuale di ladispolani che si sentono tagliati fuori da ogni decisione, perfino discussione.

Ci saranno altre occasioni, per coinvolgere l’amministrazione: era fondamentale far conoscere il progetto ai cittadini, perché hanno una possibilità di “fare comunità”, risparmiare sulle bollette, migliorare la città.

Al momento, non abbiamo visto un interesse da parte di questo comune, di politiche green o quantomeno, come cittadini, non ne siamo stati informati”.

Avete mica novità?”

Circolo Sinistra Italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”