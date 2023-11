Si chiude la porta con il bimbo dentro casa e i fornelli accesi: tutto risolto a Cerveteri dai pompieri • Terzo Binario News

Attimi di apprensione pochissimi minuti fa a Cerveteri, in Vicolo Sollazzi, nel cuore del Centro Storico.

I Vigili del Fuoco infatti sono intervenuti immediatamente subito dopo la chiamata di una mamma, rimasta chiusa fuori di casa accidentalmente. La porta, probabilmente, le si è chiusa alle spalle a causa di una folata di vento.

Impaurita la Donna, ha chiamato i Vigili del Fuoco, allertandoli: la preoccupazione più grande, era ovviamente per il suo bambino, rimasto dentro, in quanto in casa in quel momento la donna stava cucinando e aveva i fornelli accesi.

In tempo record, i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto mettendo tutto in sicurezza. Un eccellente intervento dei Vigili del Fuoco che hanno tranquillizzato la donna e gli abitanti degli appartamenti limitrofi