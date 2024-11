Si arrampica sul tettuccio di un’autopattuglia e ferisce due agenti: arrestato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei consueti servizi a contrasto del degrado urbano, si trovava ferma ad un semaforo in zona San Giovanni.

All’improvviso un uomo, con un movimento repentino, si è arrampicato sul tettino del mezzo di servizio, per poi saltare sul cofano anteriore e cercare di fuggire.

Nonostante le manifestazioni aggressive e i tentativi messi in atto dal soggetto per evitare di essere fermato, fino ad arrivare a ferire una delle agenti richiudendo con violenza lo sportello sulla gamba della donna, il soggetto, italiano di 25 anni, è stato bloccato ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei suoi confronti si è proceduto anche per detenzione di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di sostanze ai fini del consumo personale, mentre per gli agenti rimasti feriti si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure mediche del caso.