Sì al green pass al ristorante, stadio, teatro piscine e terme - Terzo Binario News

Arriva anche la quarantena “leggera”, decidere sospesa ancora sui trasporti pubblici

In uscita dal Consiglio dei ministri sul Dl Covid – con l’avvertenza che il Parlamento potrà poi ovviamente apportare modifiche e correzioni al decreto legge – confermano che il Green pass dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, mentre non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Obbligo esteso per l’accesso a spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi. Quanto ai parametri per i passaggi di «fascia-colore», scattano le nuove soglie per terapie intensive e ricoveri ordinari: viene stabilito con il 10% di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e con il 15% delle ospedalizzazioni il tetto per il passaggio da zona bianca a gialla, con le conseguenti restrizioni già in atto. Con terapie intensive al 20% e con il 30% di ospedalizzazioni si passa in «arancione» e con il 30% di occupazione delle terapie intensive e il 40% dei reparti scatta la zona rossa.

Entra in vigore anche la quarantena «soft»: prevista in caso di contatto con persona positiva, dovrebbe essere ridotta per chi abbia il Green pass. Al momento resta congelata la questione treni e trasporti pubblici: non saranno per ora soggetti al Green pass per accogliere i passeggeri e il tema è rinviato a settembre. Le discoteche restano chiuse.