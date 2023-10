Blitz nella mattinata odierna – martedì 3 ottobre – a Tor Bella Monaca, in via Santa Rita da Cascia: sgombero in atto di alloggi popolari occupati. Secondo quanto appreso, sono tre gli appartamenti interrati dall’operazione.

Sul posto il personale della Polizia di Stato e della Polizia locale di Roma Capitale (Gssu). Viabilità affidata ai caschi bianchi del IV Gruppo Tiburtino.